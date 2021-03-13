Фото: администрация Краснодарского края

В Геленджике началось строительство водопровода. Его протяженность - три километра. Он соединит два резервуара с чистой водой в центре города-курорта. Это даст возможность подавать воду из Троицкого водовода в микрорайоны "Южный" и "Парус"в случае пересыхания Дивноморского водозабора.

- Работы будут вестись круглосуточно, а необходимые материалы поступят уже в начале следующей недели, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Более того, планируется реконструировать насосную станцию "Новороссийская". Здесь поменяют оборудование.

Параллельно с этими работами продолжатся изыскания новых ресурсов в районе Дивноморского водозабора. Решить проблемы водоснабжения курорта частично удастся уже этим летом.