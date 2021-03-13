В Сочи ждут роста цен на жилье из-за моратория на строительство

Сочи. Фото: пресс-служба мэрии курорта

В курортном Сочи ждут, что цены на жилье к осени взлетят на 30 процентов. К такому выводу пришли эксперты рынка жилищного строительства.

По их мнению, решение властей ввести мораторий на выдачу разрешений застройщикам приведет к дефициту предложений, а значит, и к росту цен.

- Ограничение строительства вызывает ажиотаж на рынке, а это всегда поднимает стоимость квадратного метра. По нашим прогнозам, цена будет расти, предпосылок к падению нет. На осень мы прогнозируем плюс 30% к текущей стоимости, - цитирует ТАСС президента "Гильдии риелторов Сочи" Юлию Усачеву.

Ограничительные меры начнут действовать с 1 июня 2021 года и продлятся на время подготовки нового Генплана города. Его сроки - приблизительно два года.

К слову, ограничения не коснутся частного строительства домов не выше 12 метров.