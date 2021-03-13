На Кубани предложили откорректировать расчет платы за отопление

Плату за тепло скорректируют Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае механизм начисления платы за отопление может измениться. С такой инициативой выступили власти региона.

Сейчас, кроме Сочи, отопительный сезон на Кубани длится семь календарных месяцев. То есть с октября по апрель включительно жители региона оплачивают услугу. Между тем, фактически начинается он в конце октября, а завершается в первых числах апреля, а плата начисляется за полный месяц.

- Депутатский корпус Кубани считает необходимым внести в соответствующие документы изменения, которые позволили бы в целях расчета норматива считать неполные месяцы начала и окончания отопительного периода за один месяц. Полагаем, что в случае принятия корректировок, они будут положительно восприняты потребителями, — внес инициативу председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Этот вопрос планируется обсудить на ближайших заседаниях краевого парламента.