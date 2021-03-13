Нимб на солнце: сочинцы наблюдали необычное атмосферное явление

Гало повисло над Сочи. Фото: @sochi_detka

Жители черноморского курорта наблюдали сегодня, 13 марта, необычное оптическое атмосферное явление. Над Сочи повис необычный круг огромного размера, внутри которого находится солнце.

Оно называется гало. При определенных условиях солнечные лучи преломляются в атмосфере, что вызывает различные оптические иллюзии. Их можно наблюдать невооруженным глазом.

Гало, по словам астрономов, на Кубани - не редкость. Наблюдать его в небе можно в любое время года независимо от времени суток. Зимой это природное явление происходит гораздо чаще, а вот летом - только раз в несколько лет. Последний раз, кстати, это было в прошлом году.

Специалисты говорят, что оно сигнализирует о приближении теплого атмосферного фронта. Иными словами - скоро регион зальют дожди.

Напомним, метеорологи прогнозируют потепление в Краснодарском крае до +15 градусов. Вместе с плюсовыми температурами на Кубань, действительно, придут дожди.