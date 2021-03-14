В Краснодаре ночью потушили пожар в многоквартирном доме на улице Красной

Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Дом загорелся в час ночи 14 марта. Полыхала многоэтажка в центре Краснодара - на пересечении Красной и Горького.

- Пожару был присвоен первый ранг, - сообщил сайту "КП"-Кубань" официальный представитель ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. - Когда прибыли к месту ЧП первые подразделения, было установлено, что происходит горение кровли на площади 300 квадратных метров. Существовала угроза распространения пожара.

Через полчаса объявили второй ранг пожара. Все это время спасатели выводили людей.

- Эвакуировано 25 человек, погибших и пострадавших нет, - сообщил Гавриляк. - На тушение пожара было подано 7 стволов "Дельта", работало два звена ГДЗС. Работали 53 человека, 15 единиц техники, в том числе от МЧС России 43 человека 11 единиц техники. В четыре утра пожар потушили.