Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Многоквартирный дом загорелся 14 марта ночью на пересечении улиц Красной и Горького. МЧС опубликовало видео пожара на улице Красной в Краснодаре 14 марта 2021.

Бригада МЧС работала с часу ночи до рассвета. Пожару сначала был присвоен первый ранг опасности, а через полчаса уже второй. Горела крыша, огонь распространялся было и охватил 300 квадратных метров.

- Никто не пострадала, эвакуировано было 25 человек, - сообщил сайту "КП"-Кубань" официальный представитель ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк погибших и пострадавших нет, - сообщил Гавриляк. – К 3:58 пожар полностью потушили. Сейчас выясняются причины возгорания.

Всего огонь тушили 53 человека и 15 единиц техники.