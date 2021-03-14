В Краснодарском крае прогнозируют до +17 тепла

Весна в этом году не такая теплая, как обычно Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики Кубани составили прогноз погоды на 14 марта и 15 марта.

- Днем 14 числа - Переменная облачность. Без осадков, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в Гидрометцентре региона. - Ветер - 4-9 м/с.

Днем в юго-восточных предгорьях региона ожидается до 11 тепла, местами до 13.

На Черноморском побережье прогнозируется переменная облачность. В Туапсинском районе даже может пойти небольшой дождь.

В Анапе и Геленджике будет гулять ветер до 18 м/с, а воздух прогреется до 14 тепла.

А уже 15 и 16 марта будет теплее, хотя местами и пройдет дождь.

- Ветер восточной четверти 5-10 м/с, большую часть периода местами порывы 12-17 м/с, - пояснили метеорологи. - Температура 15 марта ночью - -2 - +3, в юго-восточных предгорьях Кубани - 0 - -5 градусов. 16 марта в южной половине Краснодарского края воздух прогреется до 17 тепла.

Сильный ветер прогнозируется 16 марта в Анапе и Геленджике. Его порывы будут достигать 28 метров в секунду.

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