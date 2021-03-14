30 видов вредителей завезли в Сочи за последние 10 лет

Огневка уничтожила реликтовые леса в Сочи. Фото: мэрия курорта

В Сочи объявили войну вредителям, которые пожирают пальмы и другие растения на курорте.

- Только за последние десять лет в город завезли 30 видов вредителей. И с ними надо бороться, - обеспокоен глава Сочи Алексей Копайгородский. – Например, самшитовая огневка уничтожила почти 1900 гектаров реликтовых лесов из существовавших 2342. Сейчас под угрозой каштан, пальмы, туи и дубы.

Но использовать химикаты не везде в городе можно. Дело в том, что на особо охраняемых территориях это делать запрещено. А таких мест на курорте много, там и «прописались» вредители.

- В Минприроды дадут разъяснения действующего природоохранного законодательства, чтобы мы могли активно включиться в борьбу с насекомыми-вредителями, - пояснил Копайгородский. – А вот объем и источники финансирования уже определены – на это направят 25 миллионов рублей.

И до мая работу по уничтожению пожирателей сочинских растений начнут на курорте. Подключат к этому и волонтеров.

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