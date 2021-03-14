Фото: администрация Краснодарского края

В Новороссийске по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведет ремонт сразу нескольких проезжих частей. Сейчас идут работы в Центральном и Восточном районах города-героя.

- Подрядчики трудятся на Мысхакском шоссе, улицах Исаева, Шаумяна, Гончарова, Менжинского, Котовского. На Мысхакском шоссе, помимо выравнивающего слоя асфальта, сделают тротуары, а также реконструируют пешеходный переход и светофор. На улице Гончарова идет укладка выравнивающего слоя покрытия, - пояснили в администрации Краснодарского края.

На сегодня более чем на 36% выполнен дорожный нацпроект в Новороссийске. В целом же по краю уже отремонтировано по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

128 дорог, протяженностью 124 км. Работы идут в Сочи, Краснодаре и в районах Кубани. Например, в Сочи отремонтируют 49 участков, в столице региона - 62.

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