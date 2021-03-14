126 новых случаев коронавируса зафиксировано на Кубани 14 марта

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Оперативный штаб региона озвучил свежие данные по коронавирусу в Краснодарском крае. 14 марта 2021 ковид подтвердился у 126 человек.

- Среди заболевших 46 мужчин и 80 женщин, в том числе двое детей. Возраст пациентов от 5 до 97 лет, - сообщили в оперштабе Кубани.

Больше всего инфицированный в Краснодаре – 36 человек. Далее идет Кавказский район – тут 11 человек слегли с коронавирусом.

Девять заболевших в Лабинском районе, семь – в Сочи. В Ейском и Гулькевичском районах коронавирус нашли у 6 человек.

Пять заболевших в Горячем Ключе и Усть-Лабинском районе.

Чуть меньше – четыре заболевших – в Новороссийске и Геленджике, а также в Динском районе. Трое инфицированных в Анапе, а также в Брюховецком, Курганинском, Тимашевском, Туапсинском и Щербиновском районах.

По два случая в Ленинградском, Тихорецком и Павловском районах. И меньше всего заболевших в Апшеронском, Крыловском, Северском, Староминском, Новопокровском районах – тут по одному инфицированному.

Всего же с начала пандемии COVID-19 подтвержден у 40349 человек. На аппаратах ИВЛ сейчас в больницах Кубани находятся 63 человека, к ЭКМО подключены четверо. Количество больных постепенно снижается, в крае начали закрывать ковидные больницы. Так недавно в регионе закрыли еще три госпиталя, где лечили инфицированных.

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Между тем, спустя год в Краснодарском крае закрылись уже шесть ковид-госпиталей, вернее, городским и районным больницам вернули их гражданское назначение. Однако по-прежнему в "военно-полевом" режиме продолжают работать еще двадцать один. В их числе краевая инфекционная больница (СКИБ).

- Мы стали первым коронавирусным госпиталем весной 2020 года и, видимо, будем последним, который здесь закроется, - рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" врач-инфекционист Игорь Люлин (читайте далее) ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

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