13 человек скончались от коронавируса в Краснодарском крае 14 марта

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Хотя количество заболевших коронавирусом и падает, смертей пока что меньше не становится. По данным на 14 марта 2021 от COVID-19 скончались 13 человек.

А вот заболевших стало меньше – 126 человек. Тогда как еще 13 марта инфицированных было больше.

По-прежнему больше всего больных в Краснодаре. Но есть и хорошие новости – коронавирусные больницы стали закрывать. Так на днях еще три госпиталя перевели в обычный режим работы. Их полностью продезинфицировали и теперь в них снова лечат людей не только от коронавируса.

Активно идет в регионе и вакцинация от опасной инфекции. Уже привито 156 000 человек.

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