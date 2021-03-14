Газовая скважина загорелась в Краснодарском крае

14 марта в Абинском районе заполыхала газовая скважина. Огненный столб был виден за несколько километров. Проезжающие по трассе рядом со скважиной машины останавливались и снимали на видео это явление на въезде в город Абинск.

- Огненный столб в высоту – несколько метров, - сообщают очевидцы. – И дым идет страшный.

В МЧС Кубани прокомментировали ситуацию.

- Загорелась бесхозная, не эксплуатируемая газовая скважина, - рассказал сайту «КП»-Кубань» официальный представитель ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. – Она бурилась в 1949 году для геодезической разведки. При демонтаже данной скважины произошло кратковременное возгорание остатков газа - так называемое факельное горение с последующим горением передвижной буровой на базе автомобиля КРАЗ.

В 13:29, как сообщили в МЧС, возгорание ликвидировано. Пострадавших и погибших нет.

Вообще 14 марта выдалось у спасателей напряженным. Ночью в Краснодаре они тушили крышу многоквартирного дома в центре города, потом выезжали на улицу Беговую, где горел автобус. Пришлось тушить и горящий под Краснодаром камыш.