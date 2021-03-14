Бесплатную юридическую помощь получат жители Краснодара

Позвонить можно по номеру и получить консультацию
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
16 марта с девяти утра и до шести вечера в Краснодаре пройдет акция «Прямая связь», которую проведут в Муниципальном юридическом бюро. Совершенно бесплатно по телефону специалисты проконсультируют жителей города по юридическим вопросам.
- Ответим на все вопросы краснодарцев, - говорит директор бюро Елена Санникова. – Например, проконсультируем по поводу предоставления мер социальной поддержки, алиментов, вопросов недвижимости, установления и оспаривания отцовства и многие другие.
Но в бюро предупредили заранее, что по уголовным делам консультировать не будут.
Звонить можно по телефонам: (861) 255-27-22; (861)255-27-37; 8-952-864-21-12; 8-952-820-42-42; 8-952-848-08-00.
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