Улицу Домбайскую в Краснодаре отремонтируют к 2022 году

Фото: администрация Краснодара

В Краснодаре отремонтируют улицу Домбайскую на участке от 1-го Мая до Героев-Разведчиков. Правда, приведут ее в порядок не в этом году, а в 2022-ом.

- Деньги на ремонт улицы возьмем из бюджета города, из суммы за облигационные займы, на которых мы привлекли дополнительно 1,6 млрд рублей, - сообщил мэр города Евгений Первышов.

В мэрии Краснодара кроме улицы Домбайской на деньги от облигаций отремонтируют еще и Черкасскую, 40-летия Победы.

На Домбайской сделают двухполосную дорогу, протяженностью 1,1 км. А еще построят ливневку, сделают тротуары и уличное освещение. А после ремонта обещают еще и запустить по улице общественный транспорт.

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