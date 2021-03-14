Модель из Сочи в новом сезоне шоу «Холостяк» будет покорять сердце Тимати

Мария Вебер. Фото: instagram.com/vebermariia/

На канале ТНТ стартовал новый сезон популярного шоу «Холостяк». В этот раз свою любовь на проекте ищет Тимур Юнусов, больше известный как репер Тимати. А первой девушкой, которая вышла к нему на знакомство, стала модель из Сочи – 22-летняя брюнетка Мария Вебер.

Мария Вебер. Фото: instagram.com/vebermariia/

Девушка называет себя «послом любви» и она пришла на первую встречу с холостяком с доской для серфа. Ее она и подарила Тимуру.

Мария Вебер. Фото: instagram.com/vebermariia/

Кстати, сама Мария Вебер кроме того, что снимается для рекламы, еще и имеет свой бренд купальников, она пишет стихи и очень творческая натура.

Мария Вебер. Фото: instagram.com/vebermariia/

А Тимати сыграл в развод ради главной роли в шоу «Холостяк».

Мария Вебер. Фото: instagram.com/vebermariia/

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В марте по воскресеньям нам будут показывать уже восьмой сезон телепроекта «Холостяк». В этом шоу в разных странах мира предусмотрена борьба 25 женщин за руку и сердце одного мужчины. В нашей стране выбирают в главные герои медийного персонажа, чтобы обеспечить рейтинг телесмотрения проекту. Удивительно, но все предыдущие выпуски разобраны «по частям» и предположениям о том, что участницы идут туда ради пиара, а герои – за пиаром и гонораром (читайте далее)