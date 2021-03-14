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Спорт14 марта 2021 20:07

Молодежный «Локомотив-Кубань» взял «золото» первенства России по баскетболу

С победой команду поздравил губернатор Краснодарского края
Варвара ДЫМ
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Фото: администрация Краснодарского края

Молодежная команда «Локомотив-Кубань» взяла «золото» первенства России по баскетболу. Наши ребята играли с командой из Санкт-Петербурга. И вырвали победу со счетом 82-81.

С победой спортсменов поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Это был напряженный матч. Уступая в счете сборной Санкт-Петербурга 24 очка, они смогли не просто догнать соперников, а вырвать победу на последней секунде. Матч закончился со счетом 82-81. Поздравляю наших спортсменов с заслуженной победой, - написал у себя в Телеграмм-канале Вениамин Кондратьев.