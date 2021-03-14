Полиция Краснодара ищет мужчину, который стрелял в собаку во дворе многоэтажки

Мужчину, который стрелял в собаку, ищет полиция.

В сети появилось видео, на котором мужчина в кепке и с пакетом стреляет по собаке на Проспекте Чекистов в Юбилейном микрорайоне.

- Мужчина стрелял в собаку, которая живет при доме. Собака не агрессивная, прикормлена и вылечена жильцами. Вероятнее всего, мужчину не устроил ее лай. Другие жильцы сказали, что он постоянно ходит со своим оружием, - говорят очевидцы.

Пока одни снимали стреляющего мужчину на видео, другие позвонили в полицию.

- В 16:55 в полицию Краснодара поступило сообщение о применении неустановленного устройства во дворе жилого дома на Проспекте Чекистов, - сообщил сайту «КП»-Кубань» официальный представитель УМВД Краснодара Артем Коноваленко. - Неизвестный мужчина применил данное устройство в сторону бездомной собаки. На место прибыла следственно-оперативная группа, которая провела осмотр, гильз не обнаружено.

Полицейские нашли и ту самую собаку, в сторону которой стрелял мужчина.

- Установлено, что проживающая во дворе собака не пострадала. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается личность мужчины, а также тип устройства, которое он применил в сторону пса, - пояснил Коноваленко.