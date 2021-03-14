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Происшествия14 марта 2021 22:32

В Краснодаре сгорела квартира в многоэтажке на ЮМР

По прибытию первого подразделения установлено, что происходит возгорание на 12 этаже многоквартирного жилого дома на площади 50 квадратных метров
Варвара ДЫМ
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Пожар на ЮМР

14 марта в 21:41 жильцы дома по улице Рождественская набережная в Юбилейном районе Краснодара позвонили пожарным. Полыхала квартира на одном из последних этажей дома.

- Незамедлительно к месту вызова направлены подразделения краснодарского пожарно-спасательного гарнизона, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - По прибытию первого подразделения установлено, что происходит возгорание на 12 этаже многоквартирного жилого дома на площади 50 квадратных метров.

Пламя огня вырывалось из окон, спасателям пришлось поднимать лестницу, чтобы потушить огонь.

- В 22:13 пожар локализовали, - говорят в МЧС. - К тушению привлечены от МЧС России 24 человека личного состава и 8 единиц техники.

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