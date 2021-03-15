Последние новости на 15 марта 2021: мужчина расстрелял собаку о дворе многоэтажки

Последние новости на 15 марта 2021. Полиция Краснодара ищет мужчину, который стрелял в собаку во дворе многоэтажки. Мужчина в кепке и с пакетом стрелял в собаку в Юбилейном микрорайоне.

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