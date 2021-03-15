Погода на 15 марта 2021 года в Краснодаре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Весна вернулась на Кубань. После качелей на прошлой неделе, когда перепад температур за день составлял около 15 градусов, в Краснодар пришло на тепло. Столбики термометров в краевом центре поползли вверх с раннего утра понедельника.

- Ожидаемся переменную облачность без осадков и небольшой ветер – до пяти-десяти метров в секунду, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Уже днем воздух в Краснодаре прогреется до плюс 13 – 15 градусов. Это едва ли не рекордные показатели для краевого центра в марте.