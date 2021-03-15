Самолет, летевший из Сочи в Москву, получил статическое поражение

Фото предоставлено представителями аэропорта

Из аэропорта Сочи в столичный Домодедово вылетел аэробус A-321. При наборе высоты самолет прошиб сильный статический разряд электричества.

- Статический разряд произошел между облаком и самолетом. После случившегося капитан воздушного судна принял решение следовать до аэродрома назначения. В авиалайнере находились 194 пассажира, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в экстренных службах.

Также известно, что ЧП случилось 9 марта. Посадка прошла в штатном режиме, но воздушное судно было отстранено от полетов. Сейчас эксперты осматривают самолет и оценивают полученные повреждения.

По официальной информации пресс-службы аэропорта Сочи, уведомлений от командира воздушного судна и от авиакомпании о данном случае не поступало.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Сочи пилоты только с третьей попытки смогли посадить пассажирский самолет. В сети появилось видео аварийного приземления. На кадрах видно, как самолет заходит на посадку и прыгает по взлетной полосе как лягушка, а при касании земли шасси пассажиры испуганно кричат.