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Общество15 марта 2021 9:15

В Краснодаре приставы выбивали алименты с матери, отказавшейся от ребенка-инвалида

При виде служителей женщина притворялась больной и требовала госпитализации
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото пресс-службы УФССП РФ по краю

Жительницы Краснодара отказалась от своего ребенка из-за инвалидности. Его приютили опекуны. Но платить алименты мать также отказывалась. К взысканию подключились приставы.

- В силу того, что ребенок нуждается в дорогостоящем лечении, его опекуны обратились в суд о взыскании алиментов. Однако мать-кукушка давать денег не хотела. Когда на ее пороге появились судебные приставы, она жаловалась на недомогание. Женщина просила госпитализацию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в УФССП РФ по Краснодарскому краю.

После оказания первой помощи, приставы арестовали машину должницы. Видя принципиальное отношение представителей закона, женщина сменила тактику и погасила 158 тысяч рублей. Госпитализация ей не понадобилась.