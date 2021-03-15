В 2022 году на Кубани по нацпроекту благоустроят 219 территорий

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В следующем году в Краснодарском крае планируется обновить 219 парков, скверов, придомовых территорий. Зоны для благоустройства впервые будут выбирать сами жители. Голосование организуют на единой онлайн-платформе.

- На площадке для голосования будут представлены объекты и дизайн-проекты для благоустройства в населенных пунктах с населением свыше 20 тысяч человек. Где меньше жителей, объекты выберут на общественных обсуждениях, - сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Голосовать за желаемую зону для благоустройства жители в районах будут в один срок – с 26 апреля по 30 мая.

- В населенных пунктах волонтеры помогут местным властям с оповещением населения о проектах, также объяснят, как зарегистрироваться и проголосовать на онлайн-платформе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.