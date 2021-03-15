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Общество15 марта 2021 9:56

Жителям Кубани надоели холода: в регионе скупают демисезонную одежду

Аналитики рассказали, что спрос на легкую верхнюю одежду вырос на 39%
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Скриншот сайта объявлений

Жители Краснодарского края устали от снега и холодов, все ждут весеннего тепла и активно скупают легкую верхнюю одежду. Спрос на демисезонку вырос на 39%.

- В целом в категории верхней одежды на Авито спрос вырос на 39%. Самым востребованным предметом гардероба у прекрасного пола этой весной станет пальто, кожаная куртка, парка, плащ, ветровка. А у мужчин - кожаная куртка, ветровка, пальто, бомбер, джинсовая куртка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» аналитики Авито.

Также исследователи добавили, что в Краснодаре интересоваться женской верхней одеждой на Авито стали на 48% чаще, чем в прошлом году, а мужскую одежду подбирают на 71% активнее. Средняя цена верхней одежды на сайте объявлений в разделе составила 2 000 рублей.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани продажи премиум-автомобилей с пробегом за год выросли на 9,2%. Жители региона стали чаще интересоваться приобретением машин на вторичном рынке.