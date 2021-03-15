В Краснодаре могут продлить месячник санитарного порядка из-за дождей

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С сегодняшнего дня, с 15 марта, в Краснодаре стартовал месячник по благоустройству. Наводить порядок в городе планируется до 25 апреля. Но мэр города Евгений Первышов заявил, что субботники могут организовывать и в мае.

- Перед нами сегодня стоит много задач, и работа будет достаточно сложная. Тем более, что ещё погодные условия не совсем благоприятные — на неделе по прогнозам синоптиков дожди. Возможно, если погода не будет давать нам работать, месячник будем продлевать до тех пор, пока не наведём надлежащий порядок, - сказал Первышов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что городские службы продолжат убирать стихийные свалки. Наведут порядок вдоль автодорог, в том числе федерального и краевого значения, а также на въездных маршрутах. Особое внимание уделят паркам и скверам, лесополосам, придомовым и внутриквартальным территориям, берегам Карасунских водоемов и реки Кубань, местам массового отдыха.