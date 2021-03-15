Жителям Кубани рассказали, как распознать фейковые сайты при проверке недвижимости

Фото пресс-службы Кадастровой палаты края

В Кадастровой палате рассказали, как жителям Краснодарского края обезопасить себя от фейковых сайтов при заказе ЕГРН и проверке недвижимости.

- Чтобы отличить двойника, нужно твердо знать доменное имя официального сайта Росреестра. Официальный сайт Росреестра — rosreestr.gov.ru. Официальный сайт Федеральной кадастровой палаты — kadastr.ru. Официальный сайт Публичной кадастровой карты — pkk.rosreestr.ru, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Кадастровой палате региона.

Также в ведомстве добавили, что убедиться в подлинности сайта поможет наличие электронных сервисов. Так, сервис «Личный кабинет», которым можно воспользоваться, имея регистрацию на портале Госуслуги, не будет доступен на сайтах-двойниках.

Еще одни из пунктов распознать фейковый сайт – реклама и стоимость. На сайтах-двойниках Росреестра, Федеральной кадастровой палаты или Публичной кадастровой карты размещаются прайс-листы, ссылки на мобильные приложения и способы оплаты, а также реклама. На официальных сайтах ведомств подобной информации быть не может.