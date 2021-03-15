В Сочи при пожаре погибли сын и отец

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В Сочи 15 марта вспыхнул пожар в квартире многоэтажного дома по улице Красноармейской. В плену огня оказалась семья с ребенком. 39-летняя женщина смогла выпрыгнуть из окна, ее поймали прохожие. А 43-летний мужчина и 13-летний мальчик погибли.

- Сообщение о возгорании поступило 15 марта в 04:01. Загорелась квартира в пятиэтажном доме. Огонь охватил 20 квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По факту гибели двух человек проводится проверка.

- После локализации возгорания в квартире были обнаружены тела мужчины и подростка. В качестве возможной версии произошедшего возгорания следствие рассматривает короткое замыкание. Назначены экспертизы, - сообщили «КП» - Кубань» в СУ СК России по Краснодарскому краю.