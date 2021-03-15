Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 15 марта выросло на 123

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, но наблюдается спад заболеваемости. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 15 марта за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 123 человека. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи и Геленджике здесь выявили 36, 21 и восемь новых случаев соответственно. В Анапе семь новых пациентов с коронавирусом, в Мостовском районе – шесть, в Кавказском – пять.

- По четыре человека попали в госпитали в Апшеронском, Красноармейском и Лабинском районах, по три – в Отрадненском, Тбилисском, Крыловском, Тихорецком и Гулькевичском районах. По два пациента получили положительные тесты в Армавире, Туапсинском, Темрюкском, Калининском районах. Единичные случаи COVID-19 зафиксированы в Новороссийске, Успенском, Белореченском, Курганинском, Ленинградском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также известно, что за сутки среди заболевших коронавирусом - двое детей от двух лет. В стационаре с COVID-19 находятся 1025 человек, 2005 пациентов лечатся на дому.