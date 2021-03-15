Тотальный диктант 2021 в Краснодаре: где и как будет проходить Фото: Олег ЗОЛОТО

Где и как будет проходить тотальный диктант в Краснодаре в 2021 году – этот вопрос волнует горожан уже не первую неделю. В 2020-м он впервые прошел в онлайн-формате. Из-за пандемии коронавируса его перенесли из офф-лайна впервые за 16 лет.

В 2021-м диктант возвращается в прежний режим. Он пройдет сразу в нескольких районах Кубани. Сразу несколько площадок будут организовано в Краснодаре. Начало диктанта намечено на 14:00 10 апреля.

Чтобы принять участие в проекте, нужно пройти регистрацию на сайте акции. Затем в личном кабинете появится результат теста. По прогнозам экспертов, в Краснодаре диктант напишут около тысячи человек.