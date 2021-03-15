ВТБ Мобайл появится в девяти новых регионах до конца года

Подключиться к ВТБ Мобайл может любой желающий независимо от того, является ли он клиентом банка. Возможен переход с сохранением своего мобильного номера, при этом клиенту начисляется бонус в размере 1000 рублей на счет. Для этого необходимо оформить заявку в офисе банка и получить SIM-карту, на которую будет перенесен текущий номер. ВТБ Мобайл также предоставляет услуги связи с использованием технологии eSIM, которая позволяет отказаться от традиционной пластиковой SIM-карты. С ее помощью владельцы ряда моделей смартфонов могут подключить мобильную связь дистанционно, не выходя из дома, через приложение «ВТБ Мобайл Старт».

Всем абонентам ВТБ Мобайл доступен к подключению тарифный план «Оптимальный» − 15 Гбайт интернет-трафика, 500 минут звонков по России и 50 SMS всего за 350 рублей в месяц. В абонентскую плату включен безлимитный трафик в мессенджерах и социальных сетях, а неиспользованные минуты и трафик переносятся на следующий месяц. В дальнейшем клиент может настроить индивидуальный тарифный план в мобильном приложении ВТБ Мобайл или на сайте оператора.

Абонентам доступны все преимущества ВТБ Мобайл: оплата до 100% услуг бонусной валютой программы «Мультибонус», безлимитные звонки внутри сети, отсутствие роуминга в поездках по России, а также бесплатный доступ к приложениям ВТБ Онлайн и ВТБ Мои инвестиции, в том числе за границей и даже при нулевом балансе. Безопасность использования мобильной связи обеспечивается защитой от подмены SIM-карты, спам звонков и отсутствие платных подписок и непредвиденных списаний.

«С момента запуска к ВТБ Мобайл подключились более 300 тыс. человек. Все они ценят выгодные условия, удобное подключение и безопасное использование связи. Наша цель — предоставить качественный сервис максимальному количеству клиентов. В этом году мы начнем активную региональную экспансию и охватим еще 7 регионов страны», - подчеркнул Владислав Соколов, генеральный директор ВТБ Мобайл.

ВТБ запустил мобильного оператора ВТБ Мобайл в сентябре 2019 года. Он работает на базе сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2. На сегодняшний день получить SIM-карту можно в офисах банка в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Калининградской и Волгоградской областей.

Получить консультацию по услугам связи и классическим банковским продуктам пользователи могут в чате мобильного приложения ВТБ Мобайл, контакт-центре или отделениях банка ВТБ. Подробная информация − на сайте vtbmobile.ru.