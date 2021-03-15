36 региональных дорог отремонтируют на Кубани

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году планировалось отремонтировать около 12 км дорог, теперь предстоит обновить еще 24 км трасс.

Заасфальтируют 10 км дороги в Северском районе, начнут ремонтировать трехкилометровый подъезд к селу Харциз Первый в Лазаревском районе.

- В планах - ремонт участков на трассе Краснодар–Кропоткин – граница Ставропольского края, участок перед станицей Воронежской и на автодороге Альпика-Сервис до финишной зоны горнолыжного курорта «Роза Хутор», - рассказал первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства края Андрей Коновалов.

В целом в Краснодарской, Сочинской и Новороссийской агломерациях обновят 112 км дорог.

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