36 региональных дорог отремонтируют на Кубани

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
По программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году планировалось отремонтировать около 12 км дорог, теперь предстоит обновить еще 24 км трасс.
Заасфальтируют 10 км дороги в Северском районе, начнут ремонтировать трехкилометровый подъезд к селу Харциз Первый в Лазаревском районе.
- В планах - ремонт участков на трассе Краснодар–Кропоткин – граница Ставропольского края, участок перед станицей Воронежской и на автодороге Альпика-Сервис до финишной зоны горнолыжного курорта «Роза Хутор», - рассказал первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства края Андрей Коновалов.
В целом в Краснодарской, Сочинской и Новороссийской агломерациях обновят 112 км дорог.
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