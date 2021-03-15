Новый детский сад в Динском районе построят до конца года

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новый детский сад строят в поселке Зарождение Динского района. Его планируют сдать в конце этого года.

- Сейчас на объекте рабочие обустраивают временные дороги, заливают фундамент основного корпуса и возводят стены цокольного этажа. Здание построено на 20%, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В детском саду будет создано 125 мест. Здесь укомплектуют шесть групп, в том числе две – ясельные. На территории дошкольного учреждения построят детские игровые площадки.

- Образовательное учреждение позволит ликвидировать очередь в детские сады Мичуринском сельском поселении, - добавили в администрации.

Всего в крае возводится сразу порядка 15 детсадов. Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани одновременно строятся 33 школы. Из них пять возводятся в рамках национального проекта «Образование».