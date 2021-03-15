Причиной пожара в доме на улице Красной в Краснодаре мог стать поджог

Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Мэр Краснодара Евгений Первышов на прошедшей в администрации города планерке уточнил, что выплаты получат жильцы, которые по факту проживали в доме.

- Прописанных людей много, а фактически проживавших, которые потеряли имущество, - не так много, - отметил Первышов.

Сейчас в здании по факту проживает 32 человека, из них шестеро детей. Все они после пожара расселены в гостиницы города и обеспечены питанием и всем необходимым, рассказали в мэрии.

Правоохранители не исключают, что причиной пожара мог быть поджог.

- Есть материалы, которые, я надеюсь, помогут установить реальные причины и виновных в том, что вчера произошло, - сказал начальник управления гражданской защиты мэрии Краснодара Виталий Казликин.

Многоквартирный дом загорелся 14 марта ночью на пересечении улиц Красной и Горького. МЧС опубликовало видео пожара на улице Красной в Краснодаре 14 марта 2021.

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