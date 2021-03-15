«Сберегите тарантайки для хозяйственных нужд»: в сочинском «Сириусе» хотят запретить ездить на «тук-туках»

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Сочинский «Сириус» отличается от соседних районов курорта, прежде всего, своим статусом. С недавних пор эта федеральная территория, на которой распространяются свои законы и запреты. В ближайшее время, здесь может появиться еще одно ограничение.

В «Сириусе» хотят запретить ездить на «тук-туках», более известные, как моторикша (крытый трехколесный мотоцикл или мотороллер, предназначенный для перевозки пассажиров - Авт.). Накануне на дороге произошла авария - транспорт сбил пешехода. Момент попал в объектив камер видеонаблюдения.

На кадрах видно, с какой скоростью моторикша сбивает человека. Он остался жив и серьезных увечий не получил. Однако после этого инцидента глава федеральной территории Андрей Столяров написал в своем Instagram о том, что «тук-туки» не являются безопасным средством передвижения и часто нарушают правила дорожного движения.

- Кого касается, лучше сейчас закругляйтесь и сберегите свои тарантайки для хозяйственных нужд, - добавил Андрей Столяров. - На даче можете мешки с картошкой возить, но не людей в федеральной территории.

В ближайшее время планируется организовать круглый стол по вопросу «тук-туков» и запрета, который собираются ввести на этот вид транспорта. На обсуждение пригласят представителей ГИБДД, департамента транспорта Сочи и предпринимателей.