Пять районов Кубани получат офисы врача общей практики

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Кореновском районе офис врача общей практики разместится в селе Братковском. Нынешний находится в непригодном для работы доктора и приема пациентов состоянии.

Объект займет площадь 300 кв. метров, там разместятся кабинет врача общей практики и стоматологический кабинет.

Сейчас на конкурсной основе идет поиск подрядчика. В апреле строители начнут работы.

- К ноябрю здание будет построено, - сказал министр здравоохранения края Евгений Филиппов.

В 2021 году новые ВОПы также откроются в Брюховецком, Курганинском, Выселковском и Северском районах.

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