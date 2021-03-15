На Кубани житель хутора пытался похитить оборудование с подстанции

Фото предоставлено пресс-службой "Россети-Кубань"

В хуторе Лебяжий Гулькевичского района пресечена попытка хищения оборудования с трансформаторной подстанции. За умышленное повреждение электросетевого оборудования правонарушителям грозит уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы.

Трансформаторная подстанция, которая подверглась акту вандализма, принадлежит Армавирскому филиалу компании «Россети Кубань» и обеспечивает энергоснабжение оросительных систем одной из агрофирм. Попытка хищения оборудования не повлекла за собой нарушения энергоснабжения, так как трансформаторная подстанция используется сезонно.

По предварительным данным, незаконное вмешательство в работу энерооборудования было совершено с целью хищения металла. Фактом хищения занимаются правоохранительные органы. Энергетики оперативно провели замену поврежденного оборудования и восстановили электроснабжение.

Этот случай попытки хищения энергооборудования в армавирском энергорайоне уже второй с начала 2021 года. В начале марта была совершена аналогичная попытка кражи трансформатора в поселке Рассвет Кавказского района.

– Хищение металла с энергообъектов – не просто кража, – комментирует ситуацию главный инженер Армавирских электросетей Андрей Бабцов. – Вмешательство в работу электрооборудования может привести к нарушению энергоснабжения в жилых домах, объектах социального назначения и жизнеобеспечения. Такие действия охотников за металлами подрывают энергетическую безопасность района и создают угрозу электротравматизма для населения».

Преступая черту закона, злоумышленники подвергают себя опасности и создают угрозу жизни и здоровью сторонних лиц. Приближение к энергоустановкам на недопустимое расстояние является главной причиной травматизма сторонних лиц, получения тяжелых электротравм и увечий.

Приведение в негодность объектов электроэнергетики – правонарушение, наказание по которому предусмотрено статьями Уголовного кодекса РФ – ст. 215.2 (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения) и ст. 158 (кража).

Энергетики «Россети Кубань» призывают сообщать о фактах хищения или повреждения энергооборудования по телефону 8-800-220-0-220 (анонимность гарантируется).