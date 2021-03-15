Магистрант из Ушаковки получил грант президента России

Фото Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Феликс Оленко учится в магистратуре Государственного Морского Университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова. Активный молодой педагог постоянно участвует в региональных и всероссийских соревнованиях. Конкурс фонда «Талант и успех» между учеными принес в копилку Феликсу очередную награду – грант президента.

- Было около тысячи конкурсантов, и очень жесткая конкурентная борьба.

Среди претендентов на соискание в направлении подготовки «Магистратура» были уже сформировавшиеся ученые, обладатели запатентованных изобретений, победители международных конкурсов. Но, несмотря на это, Феликсу удалось вырваться вперед, - сообщили в пресс-службе университета.

Отбор победителей шел в течение полугода. Решающим фактором в победе, по мнению Феликса, стало его участие в 12-ой Международной олимпиаде в сфере информационных технологий «IT – планета 2018/19». Тогда с эскизом в номинации «Робофабрика» он стал призером и занял почетное второе место.

- Мне хотелось бы поблагодарить начальника кафедры «Радиоэлектроники» Игоря Ивановича Бузенкова и заместителя начальника кафедры Елену Петровну Халееву. Они меня очень поддерживали. Пойдем дальше, можно предложить что-то новое в сфере робототехники или создать новую систему бесплотников, - говорит Феликс Оленко.

Стоит отметить, что сейчас он преподает робототехнику в Транспортном колледже университета, а на кафедре «Судовождение» занимается техническим сопровождением тренажерного оборудования.