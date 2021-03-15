Детскую школу искусств №14 в Краснодаре отремонтируют по нацпроекту

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

На капитальный ремонт школы будет выделено почти 7 млн рублей. Работы по нацпроекту "Культура" будут вестись весь 2021 год.

Ремонт школы идет с 2020 года.

- Это будет заключительный этап ремонта помещений школы, который идет с 2020 года за счет средств краевого и местного бюджетов. С такой финансовой поддержкой можно решить многие проблемы учреждений культуры, - отметил мэр города Евгений Первышов.

В этом году за счет муниципального бюджета планируют капитально отремонтировать детскую школу искусств № 7.

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