В Краснодаре дарят сертификат на обучение вождению мотоцикла

Научись водить мотоцикл

«Комсомольская правда» и автошкола «Ника» объявляют розыгрыш – мы подарим сертификат на обучение вождению мотоцикла (категория А) тому, кто выполнит условия нашей акции.

Мы знаем, что в «Нике» высокопрофессиональные инструкторы, а это очень важно для будущих водителей мотоциклов. Поэтому мы выкупили сертификат на обучение, и готовы его разыграть среди наших подписчиков в соцсетях.

Услуги автошколы по категории «А» пользуются спросом в силу многочисленных достоинств мототранспорта:

- Маневренность избавляет от долгого стояния в пробках;

- Приобретение мотоцикла, уход за ним и покупка топлива требует меньших финансовых затрат, чем содержание легкового автомобиля;

- В автошколе для мотоциклистов можно не только приобрести все необходимые навыки, но и встретить единомышленников, сделав езду на мототранспорте стилем жизни!

Участвуйте в акции на нашей странице в Инстаграм.