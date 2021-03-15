Мэрия Краснодара хочет отдать жильцам муниципальные подвалы, которые не используются

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Городские власти не должны платить за содержание подвальных помещений, находящихся в муниципальной собственности. Об этом краснодарцам в очередной раз напомнили в мэрии.

- Это 100% имущество жильцов дома, - сказал глава города Евгений Первышов. - И платить за содержание этого имущества муниципалитет не должен.

По словам градоначальника, подвальные помещения надо передавать либо самой управляющей компании, либо жильцам.

На данный момент идет работа по передаче муниципальных подвалов в ведение собственников жилья. По словам вице-мэра Краснодара Александра Нарижного, часть помещений уже передали, от оставшейся части планируют избавиться до конца 2021 года.

Стоит сказать, что подвал в многоквартирном доме относится к общедомовому имуществу, поэтому собственники жилья вправе использовать его для хозяйственных нужд.