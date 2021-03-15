Спасатели в Новороссийске вытащили собаку из очистного колодца

Фото: @alekseioderov
Спасатели Новороссийской службы МЧС обнаружили в колодце очистительных сооружений в поселке Алексино молодого пса.
Как он туда попал, неизвестно. Но, как сообщают в своих пабликах социальных сетей очевидцы, колодец был глубоким и никто не решился спускаться к животному.
Несколько часов несчастная собака провела в холодной воде, и, если бы не люди, ей грозила бы неминуемая смерть.
Собака была непородистой и, скорее всего, беспризорной. Благодаря сотрудникам коммунального хозяйства поселка и МЧС несчастное животное было спасено.
- Пес из-за стеснительности фоткаться со спасателями не стал... убежал, - написал в Инстаграме очевидец.
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