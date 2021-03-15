Экскурсия «Крым в истории России» пройдет в Краснодаре

Фото: пресс-служба исторического парка "РОССИЯ - МОЯ ИСТОРИЯ"

Местом проведения тематической экскурсии “Крым в истории России” стал Исторический парк «Россия – моя история». Мероприятие состоится 18 марта.

- Именно в этот день в 2014 году Крым и Севастополь вновь вернулись в состав России. Как известно, этому предшествовал народный паблисити, на котором крымчане проголосовали за возвращение на историческую родину своего полуострова, - говорится в сообщении пресс-службы исторического парка.

История Крыма уникальна - разными эпохами существования южной земли - Боспорское царство, Римская империя, Византия, Турция.

В состав России полуостров вошел гораздо позже – в XVIII веке. В 1783 году Екатерина II подписала Манифест о присоединении Крыма к Российской Империи.

При посещении экскурсии необходима предварительная запись, сообщают организаторы.