Выставка «Неизвестный Ван Гог» открывается в Краснодаре

Фото: пресс-служба Краснодарского выставочного зала изобразительных искусств
19 марта в Краснодарском выставочном зале изобразительных искусств открывается выставка “Неизвестный Ван Гог”.
В экспозиции будет представлено 80 репродукций известного голландского художника.
- Все они выполнены в технике жикле, полностью имитирующей настоящую живопись. Это форма и вид мазка, точная цветопередача и светотени полотен, - отметили организаторы выставки.
Все картины представлены на настоящем холсте.
А с 23 марта будут доступны аудиоэкскурсии. Для этого достаточно будет иметь обычный смартфон.
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