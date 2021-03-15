Отключения света в Краснодаре 16 марта 2021: где вырубят электричество

Фото: @rossetikuban_sochiseti

Неудобства, связанные с отключением света, придется испытать жителям и гостям краевого центра 16 марта.

Так, электричества не будет

с 9.00 до 17.00 по ул. Красной 7, 8, 9; и ул. Советской, 40.

с 10.00 до 14.00 - по ул. Красных партизан, 242.

Практически весь день без света - с 10.00 до 17.00 - проведут жители следующих улиц:

ул. Карасунская, 300.

ул. Красюка, 66.

ул. Филатова, 17.

ул. Клиническая, 27, 29, 31.

ул. Крупской, 109, 111, 113.

ул. Выставочная, 10.

ул. Головатого, 317.

ул. Красная, 158, 160.

ул. Северная, 356, 372.

ул. Одесская, 40.

ул. Промышленная, 38.

ул. Гудимы, 26, 41, 43.

Пер. Насыпной, д.13 ,15.

ул. Красноармейская, 140.

ул. Тихорецкая 9.

Только три часа - с 14.00 до 17.00 - будут испытывать неудобства жители ул. Фрунзе, 117, 158, 109, 120, 21, 23, 25, 30, 36, 99, 107; и Длинной 79,77.

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