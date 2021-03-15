В парке Галицкого отключат сияющие лотосы

Фото: @officialparkkrasnodar

В городском парке «Краснодар» отключат сияющие лотосы. 15 марта они работали последний день. Любимая горожанами зеленая зона сейчас меняет зимний облик на весенний, здесь готовится новые сюрпризы.

Фото: @officialparkkrasnodar

- На водоёме фонтана-водопада этим вечером ещё можно было застать лотосы в сияющем виде, но уже завтра и они будут отключены. Тех, кто не успел увидеть цветы во всей красе, просим сильно не расстраиваться, - сообщил парк на своей официальной странице в Инстаграм.

Фото: @officialparkkrasnodar

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в парке Галицкого меняют искусственный шалфей на настоящий. Поэтому сейчас рабочие «выкапывают» искусственный шалфей, чтобы посадить настоящий. И уже летом гостей парка он снова будет радовать.

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