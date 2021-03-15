Лучший бомбардир Диана Голуб продлила контакт с гандбольным клубом «Кубань»

Фото: КГ "Кубань"

Лучший бомбардир Суперлиги Париматч Диана Голуб продлила контакт с гандбольным клубом «Кубань». Спортсменка выступает в команде с 2010 года и забросила за это время более 1 тысячи голов.

- Голуб остаётся верна жёлто-зелёным цветам, - прокомментировали в клубе.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что гандбольный клуб «Кубань» пополнился новыми игроками в 2019 году. Пришла и воспитанница краснодарской спортшколы Ирина Клименко. Несколько игроков летом покинули клуб, у них закончились контракты.

По итогам сезона «Кубань» покинули восемь игроков – Виктория Жилинскайте, Лада Самойленко, Юлия Голикова, Полина Каплина, Виктория Польшикова, Валентина Гончарова, Валерия Христенко и Алина Мороз. Жилинскайте, Каплина, Самойленко и Гончарова перешли во вновь созданный московский клуб ЦСКА.

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