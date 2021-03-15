Фото: sochi.ru.

В Сочи для реализации нацпроектов в 2021 году привлечено более 2,9 млрд рублей. В городе реализуются четыре национальных проекта. В их числе: «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Жилье и городская среда» и «Образование»

– Необходимо обеспечить контроль реализации проектов всех задействованных в данной работе отраслевых подразделений, – сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.

Так по нацпроектам ремонтируют дороги и собираются купить школьные автобусы, оборудуют для спортплощадку ГТО, строят детские сады и школы.

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году завершаются работы по благоустройству общественной территории вдоль реки Мацеста, от железнодорожной станции «Мацеста» до старой «Мацесты» (второй участок проектирования).

Среди знаковых проектов реконструкция трех километров набережной реки Сочи на улице Конституции по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

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