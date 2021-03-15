Фото: krd.ru.

В Краснодаре восстанавливают разворотное кольцо на улице Московской. В ближайшее время здесь начнется укладка на подготовленное основание рельс и шпал, монтаж подвесов контактной сети.

— На участке улиц Московской и Солнечной работы организованы в три смены. Это очень тесный участок, сейчас на нем сконцентрировано много техники и специалистов, - сообщил мэр города Евгений Первышов.

Он обратил внимание, что прокладывать коммуникации сложно, особенно когда плохая погода. Глава Краснодара выразил уверенность, что хорошая организация поможет не выбиться из графика даже во время весенних ливней.

Сейчас работы ведутся на пяти участках строительства новой трамвайной ветки. Так, на перекрестке улиц Московской и Солнечной завершена замена сети водопровода и бытовой канализации, переустроены сети связи, установлены опоры для контактной трамвайной сети.

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