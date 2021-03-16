Отключения света в Сочи 16 марта 2021: где не будет электричества

Фото: @rossetikuban_sochiseti

Отключения света в Сочи 16 марта 2021 будут во всех четырех районах курорта: Центральном, Адлерском, Хостинском и Лазаревском. Причина отсутствия электричества - плановый ремонт оборудования на объектах электросетец. В будущем эти работы позволят обеспечить бесперебойную работу ТП, поэтому жителям надо набраться терпения.

Адлерский район

16 марта с 08:00 до 18:00 запланированы отключения на улицах Абхазская, Афонская, Блинова, Владимировская, Варашиловоградская, Выселковская, Гомельская, Гранатовая, Дагестанская, Заря, Коммунаров, Мзымтинская, Подольская, Терновая, Черновицкая, Яблочная, Веринская, Петрозаводская, Табачная, Чайная и в садоводческом товариществе «Труд».

Хостинский район

16 марта в течение нескольких часов с 08:00 до 19:00 без света останутся жители улиц Шоссейная15 (санаторий «Голубая Горка»), Саят-Нова (частично), Буковая (частично), СТ "Грушевый сад", Дубовая (частично), СТ "Широкое поле, Армянская 10-35, переулка Комбинатовский.

Центральный район

16 марта с 09:00 до 17:00 отключат электричество на улицах Волжская 1-30, 203/1, Анапская 1-29, Полтавская 21Д, 19/9.

Лазаревский район

16 марта с 08:00 до 19:00 будут обесточены жилые дома и другие объекты в селе Варваровка, на улицах Шалфейная, Черничная, Братьев Аракелян, СНТ «Надежда», в поселках Беранда, (Придорожная) и Лоо, Декабристов, Связная, Разина, Прохладная, Азовская. В поселке Культурное Уч-Дере улицы Чайная, 9 Мая, Запорожская, в селе Вишневка, Казанская (частично), Майкопская (частично), переулок Высотный, поселке Солоники, улица Солоники (частично).