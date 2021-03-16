Погода на 16 марта 2021 года в Краснодаре Фото: Евгения ГУСЕВА

После аномальных холодов и температурных качелей на Кубань пришла весна. На этой неделе столбики термометров стремительно рванули вверх. Уже второй день подряд воздух в краевой столице прогреется до плюс 14 градусов.

- Еще ожидаем небольшой ночью и ветер – до 17 м/с. Температура воздуха днем составит плюс 12-14 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отметим, что теплая погода продержится в Краснодаре минимум до конца этой недели.